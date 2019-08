Der langjährige Geschäftsführer Marc Odinius hat die Geschäfte der Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbH vollständig übernommen und ist jetzt alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Odinius studierte Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt BWL in Lüneburg. Seine berufliche Karriere begann Odinius im Bereich Marketingstatistik eines Konsumgüterherstellers, der einer der größten Flottenbetreiber Deutschlands ist. Als er 1998 als Produktmanager zu Dataforce wechselte, war Dataforce gerade geründet und zählte 2 Mitarbeiter.

Der Flottenmarktspezialist Dataforce beschäftigt 87 Mitarbeiter aus 27 Nationen an den Standorten Frankfurt am Main, Rom und Peking.Für Odinius sei das Erfolgsrezept von Dataforce, nicht darauf zu warten, bis der Markt nach bestimmten Daten oder Analysen fragt. „Wir suchen im eigenen Auftrag nach Informationen, die den Automobilmarkt und im Besonderen den Flottenmarkt so transparent wie möglich machen. Das Bestreben mehr zu wissen, die Daten nicht nur zu sammeln, sondern sie umfassend zu verstehen, hat uns zum führenden Marktexperten gemacht. Nicht zuletzt sind unsere Mitarbeiter ausgewiesene Experten in ihrem Bereich, die sich dafür begeistern können, täglich an und mit Daten zu arbeiten.“