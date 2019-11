Elektroautos in Deutschland 2019

Die derzeitige Nummer 1 bei den Elektro-Neuzulassungen in Deutschland, der Tesla Model 3, gewinnt die meisten Neukunden vom VW Golf und dem 3er BMW. Auch beim Renault Zoe steht der Golf an der Spitze, gefolgt von einem Modell, welches man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte: es handelt sich dabei nämlich um den VW Touran. Beim i3 von BMW sehen wir, dass ein Großteil der Kunden von der eigenen Marke kommt. Ein klares Zeichen dafür, dass Markenloyalität auch bei der relativ neuen Zielgruppe der Elektroautofahrer durchaus noch eine wichtige Rolle spielt.

Da sich der Bestand an Elektrofahrzeugen im Markt auf einem noch bescheidenen Niveau befindet, kommen natürlich viele Elektro-Neukunden von anderen Kraftstoffarten. 44 Prozent fuhren zuvor einen Benziner, 41 Prozent einen Diesel. Man könnte meinen, Hybridfahrzeuge würden als Zwischenlösung hin zum reinen Elektroauto fungieren, aber lediglich 7 Prozent der vormaligen Hybridfahrer sind nun Besitzer eines neuen EV. Das liegt laut Dataforce mit an dem derzeit noch eingeschränkten Hybrid-Modellangebot liegen. Andererseits seien viele Kunden eben auch schon bereit für den Innovationsschritt zum Voll-Elektroauto.

Wird Deutschland langsam zum Leitmarkt der E-Mobilität in Europa? Fast könnte man es meinen, denn laut den Marktbeobachtern von Datafoce gehen 20 Prozent der in Europa verkauften E-Autos und Plug-in Hybriden nach Deutschland. Damit hat Deutschland Norwegen als Marktführer abgelöst. Bis Ende September wurden 2019 über 25.000 E-Fahrzeuge hierzulande zugelassen.

Who is Who Pkw