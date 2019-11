Alle Mild-Hybriden in Deutschland

Elektroautos in Deutschland 2020

In der Bildergalerie unten finden Sie alle Fahrzeuge mit Autogasantrieb ab Werk.

Erdgasautos ab Werk haben den Vorteil, dass sie mit voller Herstellergarantie ausgeliefert werden. Je nach Modell liegen die Preise etwas über einem vergleichbaren Diesel.- Klicken Sie sich durch die Bildergalerie ob, die alle in Deutschland ab Werk erhältlichen Erdgas-Pkw zeigt.

Nachdem alle Modelle auf die neue Verbrauchsnorm WLTP umgestellt sind, gibt es auch keine Lieferschwierigkeiten mehr. Speziell der VW-Konzern mit den Marken Audi, Seat, Skoda und Volkswagen bietet etliche Erdgas-Modelle an. Opel dagegen hat sich vom Markt zurückgezogen.

Erdgas hat einen höheren Energiegehalt als Benzin und wird nach Kilogramm berechnet Deshalb irritieren die Preise an der Tankstelle auf den ersten Blick. Unterm Strich verbraucht ein CNG-Auto (CNG = Compressed Natural Gas) etwa 50 Prozent weniger als ein Benziner und 30 Prozent weniger als ein Diesel. Und inzwischen helfen Routenplaner, Tankstellen zu finden, beispielsweise die App von Gib Gas für Android und iOS.

Kraftstoff-Preise So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

A propos Kraftstoffkosten: Lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn Erdags an der Tankstelle nur rund 20 bis 30 Cent weniger kostet als Benzin: Erdgas wird nach Kilogramm berechnet, und ein Kilo CNG enthält gut 50 Prozent mehr Energie als ein Liter Benzin und 30 Prozent mehr als Diesel.

Im Hype um die Elektromobilität sind Erdgasautos ein wenig ins Hintertreffen geraten. Völlig zu Unrecht, denn es gibt noch immer keine günstigere Methode, umweltfreundlich unterwegs zu sein und auch noch Sprit zu sparen. Im Frühjahr 2017 beschloss das Bundeskabinett, dass die Steuererleichterung für Erdgas als Kraftstoff bis 2026 verlängert wird. Wer also heute ein CNG-Auto kauft, ist zumindest von den Kraftstoffkosten auf der sicheren Seite.

Gerüstet gegen alle Fahrverbote: Mit keinem Antrieb ist man umweltfreundlicher unterwegs und günstiger als mit Erdgas. Hier finden Sie alle in Deutschland angebotenen Pkw und Lieferwagen.

