Betriebsgefahr beim Be- und Entladen

Der Richter des Düsseldorfer Amtsgerichts sah diesen Umstand ebenfalls als Mangel, der das Gewährleistungsrecht des Käufers auslöst. Der Hersteller muss das System nun auf eigene Rechnung deaktivieren (Az.: 44 C 314/17).

