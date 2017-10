Datenschutz, neue Fahrzeugkonzepte, geänderte Mobilitätsanforderungen: Die Anforderungen ans Fuhrparkmanagement verändern sich dramatisch. Und damit auch die Aufgaben des Flottenmanagers. Doch was genau benötigen die Firmen, um ihre Mitarbeiter kostengünstig und effizient mobil zu halten? Welche Produkte und Dienstleistungen verlangt der Fuhrparkmanager? Wie können beispielsweise Autohändler oder Leasinggesellschaften ihre Kunden in der täglichen Arbeit unterstützen und sie so an die Marke binden?

Nicht nur Flottenmanager, auch die Mitarbeiter der Berater und Dienstleister benötigen weitreichendes Wissen im Bereich Fuhrparkmanagement. Außerdem müssen sie verhandlungssicher und geübt im Umgang mit Kunden sein. Darüber hinaus sollten sie die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen, über betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen und ihre Produkte erfolgreich auf dem Markt platzieren können. Aus diesem Grund bietet die Dekra Akademie ab dem Frühjahr 2018 einen berufsbegleitenden Kurs an, der genau diese Inhalte und Fähigkeiten vermittelt.

Die Themen der Seminarreihe:

Fuhrparkmanagementwissen für Händler und Dienstleister

Compliance und Haftungsrisiken

Betriebswirtschaftliches Basiswissen für das Fuhrparkmanagement

Vom Vertrieb zum Fuhrparkmanagement-Berater

Abschluss: Zertifizierung "Fuhrparkmanagement-Berater DEKRA"

Alle Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung das Zertifikat "Fuhrparkmanagement-Berater DEKRA". Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der zugehörigen Angebotsseite der DEKRA Akademie .

Über die Dekra Akademie:

Mit mehr als 100.000 Teilnehmern pro Jahr ist Dekra Akademie eines der größten Bildungsunternehmen in Deutschland. Seit 2001 qualifiziert und zertifiziert sie Mitarbeiter im Fuhrparkmanagement, aktuell an fünf Standorten mit mehr als 50 Teilnehmern pro Jahr. Der anerkannte, und bundesweit einheitliche Abschluss zum "Zertifizierten Fuhrparkmanager Dekra" wird in exklusiver Kooperation mit dem Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. angeboten und seit Anfang an von firmenauto unterstützt.