In Zukunft rein elektrisch

Mercedes Zukunftsstrategie In Zukunft rein elektrisch

VW "New Auto"-Strategie

VW "New Auto"-Strategie Noch schneller elektrisch

Acht Neuheiten in München

Mercedes auf der IAA 2021 Acht Neuheiten in München

Acht Neuheiten in München

Die Dekra berät nun Unternehmen auch rund um das Thema Mobilität. Ziel dabei sei es, die Mitarbeitermobilität möglichst nachhaltig zu gestalten. Von E-Mobilität über Jobtickets, Dienstfahrräder, Homeoffice und Parkplätzen reiche der Gestaltungsspielraum. Die Beratung geht nach klaren Schritten vor: Zuerst analysiert ein Experte das aktuelle Mobilitätsmanagement des Unternehmens und vergleicht es mit den Nachhaltigkeitsvorgaben des Unternehmens. Auf Grundlage der Analyseergebnisse folgen Programme und Maßnahmen, um verkehrsbedingte Belastungen der Mitarbeiter zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Teil des Programms ist die Formulierung von Zielen sowie die Aufstellung von Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplänen. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung der Pläne inklusive entsprechender Erfolgskontrolle. Der Service wird von der Dekra Assurance Services Gmbh mit Sitz in Stuttgart angeboten, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Dekra bietet nicht nur Gutachten und Prüfungen an, sondern auch Beratungsleistungen. Ebenfalls im Portfolio: Mobilitätsberatung für Unternehmen von Jobtickets bis zum Dienstwagen.

Dekra Mobilitätsberatung Mobilitätsmanagement in Unternehmen

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021