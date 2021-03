In den weiteren großen Bereichen sanken die Emissionen ebenfalls. In der Industrie um 9 Millionen auf 178 Millionen Tonnen, im Gebäudebereich um 3 Millionen auf 120 Millionen Tonnen und in der Landwirtschaft um 1,5 Millionen auf 66 Millionen Tonnen.

Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist 2020 gesunken. Nach Daten des Umweltbundesamtes (UBA) wurden 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt, 70 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Auch der Verkehr hat zu der Senkung beigetragen.

Der Treibhausgas-Ausstoß in Deutschland ist 2020 deutlich gesunken. Nicht zuletzt wegen Corona.

