Einzigartige Leistung bei Nässe Der neue Bridgestone Turanza 6 Sommerreifen

Bridgestone, ein weltweit führender Anbieter von Reifen und nachhaltigen Mobilitätslösungen, bringt in diesem Jahr ein neues Highlight-Produkt im Sommer Touringsegment auf den Markt – den Bridgestone Turanza 6. Dieser ermöglicht Autofahrern auch unter anspruchsvollen oder unvorhersehbaren Bedingungen ein Höchstmaß an Kontrolle und somit Vertrauen im alltäglichen Straßenverkehr. Er bietet herausragende Werte auf Nässe, eine überzeugende Laufleistung sowie eine verbesserte Kraftstoff- und Energieeffizienz. Dabei steht Sicherheit im Straßenverkehr für Bridgestone an erster Stelle. So ist das gesamte Line-up des Turanza 6 mit dem EU-Reifenlabel A für Nasshaftung ausgezeichnet.

Innovative Reifentechnologien für eine nachhaltigere Leistung

Der Bridgestone Turanza 6 ist das Ergebnis vieler wegweisender Technologien, die mit verschiedenen Innovationen im Profil, in der Gummimischung und in der Konstruktion die Leistungsfähigkeit des Reifens steigern. Dazu gehören Techsyn und Enliten – Reifentechnologien, die eine erstklassige Performance ermöglichen und gleichzeitig einen stärkeren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Vergleich zu vorherigen Generationen leisten. Beide kommen mit dem Turanza 6 zum ersten Mal in einem Reifen von Bridgestone für die Nachrüstung zum Einsatz.

Foto: Bridgestone Der neue Bridgestone Turanza 6 bietet eine einzigartige Leistung bei Nässe.

Dank dieser Innovationen eignet sich der neue Touring-Sommerreifen hervorragend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und trägt zur Optimierung ihrer Leistung bei. Dazu gehört ein geringer Rollwiderstand für eine längere Batterielebensdauer und -reichweite sowie eine ausgezeichnete Kontrolle, um fahrzeugspezifische Anforderungen zu erfüllen. Der Bridgestone Turanza 6 wird ab Q1 2023 in 136 Dimensionen von 16 bis 22 Zoll für Pkw und SUV verfügbar sein.

