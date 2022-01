Welche Länder was verlangen

Die Deutsche Bahn setzt ab sofort einen von Alstom seit 2016 entwickelten und gebauten Batteriezug im Kundenbetrieb ein. Wochentags verkehrt der „Battery Electric Multiple Unit“ (BEMU) genannte Schienenstromer auf der gut 60 Kilometer langen Nahverkehrsstrecke zwischen Stuttgart und Horb. Zusätzlich soll der E-Zug ab Februar auf einer rund 20 Kilometer langen Route zwischen den bayerischen Orten Pleinfeld und Gunzenhausen am Wochenende zum Einsatz kommen. Auf der Strecke Stuttgart-Horb kann der Zug seine Akkus mit Strom aus einer Oberleitung auffüllen, die Strecke Pleinfeld-Gunzenhausen bietet diese Möglichkeit jeweils nur in den Bahnhöfen. Es handelt sich zunächst um einen zeitlich bis Anfang Mai begrenzten Testbetrieb, bei dem Alstom und die Bahn Praxiserfahrungen mit der neuen Technik sammeln wollen.

