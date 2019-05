VW-Transporter per Mausklick

VW-Transporter per Mausklick VW-Nutzfahrzeuge gibt es jetzt online

Rettmobil in Fulda

Rettmobil in Fulda Messe für Einsatzfahrzeuge

Top 10 obere Mittelklasse und Oberklasse in Flotten

Top 10 obere Mittelklasse und Oberklasse in Flotten Auf diese Modelle setzen Fuhrparks

Top 10 obere Mittelklasse und Oberklasse in Flotten

Alle Prüfungsnachweise und Zertifikate der drei angesprochenen Servicesegmente werden in einem gemeinsamen Dashboard dargestellt und dokumentiert und sind so jederzeit für den Fuhrparkmanager einsehbar. "Über eine Web-Anwendung hat der Flottenmanager Zugang zu den Dokumenten,wird durch die digitalen Prozesse entlastet und kann jederzeit sicher sein, dass eralle Pflichten zur Halterhaftung für sein Unternehmen erfüllt“, erläutert FrankHägele, Geschäftsführer Fleet der Deutschen Leasing, die Vorteile des DeutscheLesing Fleet-DriverCheck.

Die komplette Abwicklung, Aufforderung zur Prüfung sowie die Dokumentation erfolgen dabei digital. Die Führerscheinprüfung kann von überall via Smartphone-App erfolgen. Die Fahrzeugsicherheitsunterweisung stellt die Deutsche Leasing über ein Web-Portal bereit, während die UVV an einem vom Kunden gewählten Ort erfolgt. So entfallen zusätzliche Termine bei Serviceanbietern und eine jährliche Prüfung sei auch dann sichergestellt, wenn unterjährig kein Fahrzeugservice anfalle, so die Deutsche Leasing.

Die Deutsche Leasing will ihren Kunden beim Thema Halterhaftung unter die Arme greifen. Für die sichere Einhaltung aller Auflagen bietet die Leasingtochter der Sparkassen-Finanzgruppe ab sofort ein Rundum-Sorglos-Paket an. Kunden haben die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen aus drei Modulen zu wählen. Im ersten geht es um die UVV, die Unfallverhütungsvorschrift, im zweiten um elektronische Führerscheinprüfung und im dritten um die Fahrersicherheitsunterweisung. Alle Module können einzeln oder als Komplettpaket gebucht werden.

Die Deutsche Leasing digitalisiert ihr Angebot zum Thema Halterhaftung. Das Angebot hilft bei der Einhaltung aller Auflagen und ist in drei Modulen oder als Komplettpaket erhältlich.

Who is Who Pkw