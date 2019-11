Die Deutsche Leasing will ihren Kunden den Umstieg auf die E-Mobilität erleichtern und bietet nun ein Komplettpaket an. Bestandteile des Pakets sind die Bausteine Beratung, Kilometervertrag mit Full-Service-Leistungen, Fördermittel und Ladeinfrastruktur. „Mit diesem Angebot bieten wir unseren Kunden einen reibungslosen Einstieg in die Elektromobilität. Wir decken den gesamten Lebenszyklus von der Auswahl über die Anschaffung, den Betrieb bis hin zur Verwertung an – und das alles aus einer Hand,“ so Frank Hägele, Geschäftsführer Fleet der Deutsche Leasing. Kunden könnten die Module auch einzeln buchen.

Bei den Fördermitteln etwa helfe die Leasinggesellschaft ihre Kunden, an die richtigen Mittel der Bundesministerien und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu kommen, und kümmere sich auch um Anträge, Dokumentation, Prüfung und Abrechnung. Bei der Ladeinfrastruktur berät das Unternehmen die vor Ort. Ermittelt wird der Bedarf für Ladelösungen. Danach wird die Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort oder zuhause beim Mitarbeiter aus einer Hand realisiert, samt Service, Instandhaltung, Finanzierung.