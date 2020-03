So geht´s mit dem Fahrradträger

Der E-Bike-Boom hat zugleich in Kombination mit einer Zunahme der Leasing-Käufe für einen starken Anstieg beim Umsatz gesorgt. Dieser ist um 34 Prozent auf 4,23 Milliarden Euro gestiegen. Zusammen mit Komponenten und Zubehör soll der Branchenumsatz sogar rund 7 Milliarden Euro betragen. Wie das Umsatzplus andeutet, ist der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis pro Fahrrad um 30 Prozent auf mittlerweile 982 Euro gestiegen. Der Vorjahreswert lag bei 756 Euro.

Der Fahrradmarkt ist in Deutschland auch im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Wie der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) mitteilt, wurden 2019 insgesamt 4,31 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Das entspricht einem Zuwachs von 3,1 Prozent. Wachstumstreiber waren wie in den Vorjahren die Pedelecs, der Absatz konventionell angetriebenen Rädern ging hingegen um 7,8 Prozent zurück. Mit 1,36 Millionen Verkäufen hat das Segment der E-Bikes um 39 Prozent zugelegt. Ein Jahr zuvor lag der Zuwachs noch bei 36 Prozent. Der Anteil der Pedelecs am Gesamtfahrradabsatz ist somit auf 31,5 Prozent gestiegen. Nach Schätzungen des ZIV gibt es in Deutschland rund 76 Millionen Fahrräder, 5,4 Millionen davon mit elektrischem Antrieb.

Der Fahrradmarkt ist 2019 dank der weiterhin hohen Nachfrage nach E-Bikes kräftig gewachsen. Die Branche hat also Grund zur Freude, doch die Corona-Krise trübt die Aussichten.

