China-Modelle in Europa

China-Modelle in Europa Seltene Autos aus Fernost

Neuer Look und neue Technik

Renault Twingo 2019 Neuer Look und neue Technik

Neuzulassungen in Europa

Neuzulassungen in Europa Top 10 der beliebtesten Autos 2018

Neuer Look und neue Technik

Neuzulassungen in Europa

Obwohl es Infotainment-Systeme bis in die kleinen Klassen mittlerweile anbieten, ist die Ausstattungsquote mit einer Möglichkeit zur Smartphone-Spiegelung recht gering, nicht einmal jeder fünfte Neuwagen ist damit ausgestattet. Die gleiche Quote zeigt sich bei Internet im Auto. Mehr als zwei Drittel der Neuwagen (69 Prozent) haben aber ab Werk Bluetooth-Konnektivität, mehr als die Hälfte sind mit einem Navigationssystem ausgestattet (59 Prozent).

Klimaanlage, Radio und Zentralverriegelung gehören hingegen mittlerweile zur Standard-Ausstattung auf Deutschlands Straßen: Mehr als neun von zehn Fahrzeugen im Pkw-Bestand haben diese Merkmale an Bord. Gleich dahinter im Beliebtheitsranking folgt die Sitzheizung, die mittlerweile bei zwei Dritteln aller Pkw eingebaut ist. Wohl nicht zuletzt, weil sie häufig in "Winterpaketen" relativ günstig gemeinsam mit anderen Optionen angeboten wird.

Funktion vor Optik: Während Autokäufer im vergangenen Jahr auf Leichtmetallfelgen und Metallic-Lack eher verzichteten, standen komfortbetonte Extras hoch im Kurs. Dazu zählt die Einparkhilfe, die mittlerweile bei rund zwei Drittel der Neuwagen zur Ausstattung gehört, im Pkw-Bestand sind noch weniger als die Hälfte der Wagen mit dieser Funktion ausgestattet. Auch die Rückfahrkamera, die bei gut einem Drittel der Neuwagen an Bord war, sowie die elektrisch öffnende Heckklappe (26 Prozent) wurden 2018 nach Erkenntnissen des jährlichen DAT-Reports öfter geordert als im Vorjahr.

Who is Who Pkw