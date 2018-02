Autos gelten als Statussymbol. Das ist in deutschen Chefetagen genauso wie nahezu überall anderswo auf der Welt. Wer eine Limousine der oberen Mittelklasse fährt, der zeigt nach außen hin, dass er Erfolg im Job hat. Denn nur in einer Führungsposition oder als unverzichtbarer Mitarbeiter im Unternehmen kommt man in den Genuss der teuren Autos. Doch während wir hierzulande gerne eine große Limousine von einem der deutschen Premium-Hersteller wählen, greifen Geschäftsleute in anderen Ländern zu ganz anderen Marken und Modellen. Welche Autos der oberen Mittelklasse weltweit am begehrtesten sind, sehen Sie in der Bildergalerie.