Wie die V-Klasse zum Vito, so die T-Klasse zum Citan. Mercedes bietet Kunden ab Sommer eine Großraum-Limousine in Transporter-Größe an.

Eine komplette Neu-Erfindung ist die neue T-Klasse von Mercedes nicht. Sie basiert ganz auf dem Gerüst des Mercedes Citan, welcher auf derselben Plattform steht wie der Renault Kangoo. Obwohl sie ebenfalls von einem Nutzfahrzeug abgeleitet ist, will sich die T-Klasse deutlich unterscheiden. Sie bringt auf jeden Fall mehr Luxus und auch Komfort mit als Citan und Kangoo. Im Prinzip also ein ganz ähnliches Verhältnis wie zwischen dem Vito und der V-Klasse. Dabei wird es die neue T-Klasse im Basismodell ab 24.300 Euro (netto) geben. Also knapp 5.000 Euro teurer als den Citan. Aber auch um gut 10.000 Euro günstiger als die V-Klasse.

Um den Spagat zwischen Komfort und Preisbremse hinzubekommen, haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Wer drin sitzt, soll klar spüren, dass er einen Mercedes fährt. Schon im Basis-Modell sind Klimaanlage, Licht- und Regensensor, sieben Airbags, sieben Zoll Touchscreen, Totwinkel- und Bremsassistent, Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne und das Infotainmentsystem MBUX mit dabei. Das Navigations-Paket muss zwar extra geordert werden, dafür gibt’s das Digitalradio mit Freisprecheinrichtung und Bluetooth-Verbindung fürs Smartphone ebenfalls standartmäßig mit dazu. Komplettiert wird die Innenausstattung mit Stoffsitzen und Hochglanz-Zierelementen. Neben dem Basismodell wird es noch die Varianten Style und Progressive geben, in denen das Komfortniveau gegen Aufpreis noch einmal deutlich erweitert werden kann.

Um den vergleichsweise niedrigen Verkaufspreis halten zu können, wird es nach dem verhältnismäßig großen Komfort im vorderen Bereich des Wagen, nach hinten hin deutlich schlichter. Dafür liegt der Fokus hier vor allem auf praktischem Nutzen und jeder Menge Platz. Der Fünfsitzer bietet im Kofferraum mit 517 Litern bis zur Gepäckabdeckung schon eine ganze Menge Stauraum. Mit vier standardmäßigen Verzurr-Ösen können außerdem auch größere Gegenstände gut gesichert werden. Ihre wahre Größe zeigt die T-Klasse aber erst bei umgelegten Sitzen. Dann kommt der Stauraum bei denen sich der Stauraum auf über 2.000 Liter fast vervierfacht. Das geht natürlich nur durch die komfortable Höhe von 1,81 Meter. Denn mit einer Länge von 4,50 Meter und einer Breite von 1,86 Meter ist die T-Klasse nicht breiter als eine E-Klasse und dabei sogar noch knapp 20 Zentimeter kürzer als die aktuelle C-Klasse. Die große Heckklappe kann gesondert auch als zweigeteilte Tür bestellt werden.

Auch beim restlichen äußeren Erscheinungsbild hat die T-Klasse durchaus einige Besonderheiten dabei. Direkt ins Auge stechen dabei die großen Schiebetüren, die an beiden Seiten Standard sind. Sie lassen auch größere Beladungen von der Seite aus zu und sparen gerade auf Parkplätzen einiges an nötigem Platz ein. Ebenfalls Standard ist auch der verchromte Kühlergrill und die in Wagenfarbe lackierten Außenspiegel.

Unter der Haube wird es die T-Klasse vorerst in vier verschiedenen Versionen geben. Zwei Diesel mit vier Zylindern, 1,5 Litern Hubraum und entweder 95 PS oder 115 PS mit 260/270 Newtonmeter Drehmoment in der Spitze. Daneben stehen noch zwei Benziner zur Wahl. Sie bringen 1,3 Liter Hubraum und wahlweise 102 PS oder 131 PS bei 200/240 Newtonmetern. Bei den Dieseln liegt der Verbrauch laut Mercedes bei 5,3 und 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Bei den Benzinern soll er auf gleicher Strecke bei 6,6 und 6,7 Litern liegen.

Außerdem soll die T-Klasse auch noch zwei weitere Varianten hinzu bekommen. Zum einen ein Sondermodell mit längerem Radstand und sieben anstatt fünf Sitzen. Zum anderen ist auch für die T-Klasse eine Elektro-Variante vorgesehen, die sich dann bei den EQ-Modellen des Herstellers einreihen soll. Beide Versionen könnten ebenfalls noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Die T-Klasse hebt sich also in vielen Bereichen deutlich von ihren Schwestermodellen ab, ohne dabei die typischen Herstellermerkmale eines "Klassen-Modells“ zu verlieren. Während sich der reine Handwerker wohl auch weiterhin für den Citan entscheiden dürfte, ist die T-Klasse aber vor allem für alle interessant, die ihren Kleintransporter sowohl gewerblich als auch privat nutzen oder sich viel Platz für Ausflüge mit der Familie wünschen. Für Familien dürfte dabei vor allem auch der verhältnismäßig günstige Anschaffungspreis ein Pluspunkt sein.