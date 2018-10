Der profitabelste Autobauer abseits der Premiummarken kommt aus China. Der Volvo-Mutterkonzern Geely hat im ersten Halbjahr eine Gewinnmarge von 14,4 Prozent pro Umsatzeinheit erwirtschaftet und landet damit deutlich vor den Weltmarktführern Volkswagen (8,2 Prozent), Toyota (8,4 Prozent) und Renault-Nissan (3,8 Prozent), wie das Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen ermittelt hat.

Mit 767.000 verkauften Autos in den ersten sechs Monaten 2016 zählt Geely zwar zu den kleineren Herstellern, aber auch zu den am schnellsten wachsenden. Dank einer neuen Kleinwagenplattform will der größte private Autokonzern Chinas diese Entwicklung weiter beschleunigen. Mit Volvo und der Lifestyle-Marke Lynk & Co. ist das Unternehmen auch in Europa vertreten.