Im vergangenen Jahr 2017 testet die europäische Prüfkomission Euro NCAP so viele Autos wie noch nie zuvor. 69 Automodelle wurden in den strengen Crashtests vor die Wand gefahren, davon waren 51 komplette Neuentwicklungen. Dreizehn Modelle wurden erneut getestet und waren nur modellgepflegt. 76 Prozent der getesteten Autos erreichten eine 5-Sterne-Wertung, immerhin noch 17 Prozent erreichten vier Sterne und nur sieben Prozent schafften drei oder noch weniger Sterne.

Positiv heben die Prüfer hervor, dass immer mehr Autos mit Notbremsassistenten ausgestattet sind. 42 Modelle, also 82 Prozent der geprüften Autos, verfügen serienmäßig über die lebensrettenden Bremsautomaten. Immerhin zwölf davon erkennen auch serienmäßig die aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung, was den Prüfern extra Punkte wert ist. Zudem verfügten über die Hälfte der geprüften Autos über Spurhalteassistenten, sogar fast 90 Prozent hatten eine Spurverlassenswarnung an Bord.

Welche Autos in den einzelnen Klassen am besten abschnitten, sehen Sie in unserer Bildergalerie.