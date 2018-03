Es ist, als bezöge jemand Rente und Bafög gleichzeitig. Jedenfalls fahren von der G-Klasse die ersten mit dem H-Kennzeichen, während die jüngsten noch fleißig vom Band laufen. Begonnen hat die Geschichte mit einem Schreiben aus dem Iran. Der Staat unter Schah Reza Pahlevi hielt Anfang der 70er Jahre 18,5 Prozent der Daimler-Benz-Aktien und bat, doch mal für persische Grenzpatrouillen einen geländetauglichen Wagen zu bauen. Praktischerweise hegte Österreichs Heer ähnliche Wünsche, in Deutschland aber winkte die Bundeswehr ab.

Derartige Opulenz beim Barras? Da war der Atem des Bundesrechnungshofs schon zu spüren. Hierzulande sollte der VW Iltis das Rennen machen. Dennoch vereinbarten Steyr Daimler Puch und Mercedes 1972, die G-Klasse (intern W 460) gemeinsam zu entwickeln und ab 1979 in Graz zu bauen. In Österreich, der Schweiz, in Osteuropa, Großbritannien sowie Teilen Afrikas wurde der Wagen als Puch verkauft, andernorts als Mercedes. Schnell führten die Auftragsbücher illustre Namen auf. Arnie Schwarzenegger fuhr einen der ersten Puch G. Der Papst bekam ein besterntes G-Modell als Papamobil und Jacky Ickx gewann 1983 im Mercedes G die Rallye Paris-Dakar

Zoom Foto: Mercedes-Benz Heiliger Bimbam: Ein 230 G lief unter der Flagge des Vatikan.

Selbst Erich Honecker zog das Gefährt einem Lada Niva vor. Vermutlich für Landschaften, die es in der DDR nie gab. Erst bei 40 Grad Steigungswinkel drohte der Wagen zu kippen. Zuschaltbare Differentialsperren, lange Federwege, riesige Bodenfreiheit und immense Zugkraft lockten Feuerwehr, Katastrophenschutz oder THW. Zu Beginn röhrte der 2,4 Liter Diesel aus dem W 123 mit nur 72 PS und maximal 117 km/h über Stock und Stein.

Solide langweilig, aber unkaputtbar. So was kam schon immer an in Behördenflotten. Der Name Puch ist mittlerweile verschwunden. Was niemanden daran hindert, die G-Klasse noch immer zu bauen. Nun bei Magna Steyr, immer noch in Graz, aber nur noch mit Stern. Motorenflüsterer befeuern sie mittlerweile mit bis zu 612 PS. Gute Voraussetzungen also in der Liga der Bauzeitkönige: Noch sechs Produktionsjahre und die G-Klasse überholt die Ente.