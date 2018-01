In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Durchschnittspreise für Neuwagen nahezu verdoppelt. Mittlerweile werden im Schnitt bereits mehr als 30.000 Euro pro Fahrzeug investiert. Wer bei diesen Preissteigerungen nicht mitmachen will, muss nicht verzagen: In erstaunlich großer Zahl werden auch weiterhin günstige Neuwagen angeboten, die zum Teil für deutlich unter 10.000 Euro zu haben sind. Wer auf Innovations-Brimborium und Softtouch-Schnickschnack verzichten kann, findet das richtige Mobil auch für kleines Budget. Alle aktuellen Modelle für unter 10.000 Euro finden Sie in der Bildergalerie .