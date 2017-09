Der Diesel bleibt auf dem Gebrauchtwagenmarkt unter Druck. Selbstzünder-Pkw aus Vorbesitz stehen laut dem DAT-Dieselbarometer mittlerweile im Schnitt 101 Tage beim Händler, bevor sich ein neuer Käufer gefunden hat. Noch im Sommer 2016 betrug die mittlere Standzeit 80 Tage. Auf diese Verweildauer kommen aktuell auch die Benziner, die von der sinkenden Dieselnachfrage profitieren. Entsprechend stabil sind die Restwerte; bei drei Jahre alten Fahrzeugen liegen sie bei 56,1 Prozent, während der Diesel von ähnlichem Niveau kommen mittlerweile nur noch 54,2 Prozent erreicht.

Der DAT zufolge werden gebrauchte Diesel-Pkw zunehmend über alternative Kanäle verkauf. So geben 45 Prozent der befragten Händler an, ihre Fahrzeuge vermehrt über Auktionen, an andere Händler oder direkt ins Ausland zu verkaufen. Wie sich die Situation weiter entwickelt, hängt unter anderem von den anstehenden Gerichtsentscheidungen zu möglichen Fahrverboten für Diesel-Pkw ab.