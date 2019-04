Allerdings zerstört der massive Anbau der ölhaltigen Palmen gerade in Entwicklungsländern Lebensräume für die dortige Tier- und Pflanzenwelt. Zudem werden durch die für die Plantagen notwendigen Rodungen und Trockenlegungen große Mengen an CO2 freigesetzt.

Der Einsatz von Palmöl in Dieselkraftstoffen soll von 2023 an bis 2030 schrittweise auf null reduziert werden. Dies hat die Europäische Kommission kürzlich beschlossen. Bio-Sprit aus Pflanzenölen muss Treibstoffen laut EU-Biokraftstoffquote zugesetzt werden, um deren CO2-Bilanz zu verbessern.

Who is Who Pkw