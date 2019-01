Der Dieselmarkt ist 2018 zwar deutlich eingebrochen, doch den Verursacher der Dieselkrise hat es nicht so stark getroffen wie manche Wettbewerber. VW konnte im Jahr 2018 nach eigenen Aussagen sogar mehr Selbstzünder verkaufen als 2017. 2018 bestellten betrug der Dieselanteil bei VW 43 Prozent nach 39 Prozent in 2017. Insbesondere bei Privatkunden sei die Diesel-Nachfrage deutlich gestiegen. Hier verdoppelte sich der Anteil von Dieselfahrzeugen nahezu auf 27 Prozent gegenüber 15 Prozent ein Jahr zuvor. Der Diesel wird durch seinen hohen Wirkungsgrad und seine Effizienz auch vor dem Hintergrund des Klimawandels für Jahre eine wichtige Technologie bleiben, insbesondere für Personen, die lange Strecken fahren“, sagt VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann.

Überhaupt lief das Jahr 2018 hervorragend für die Wolfsburger, denn VW schloss es mit einem neuen Auslieferungsrekord ab. 6,24 Mio. Fahrzeuge lieferte die Marke weltweit aus, 0,2 Prozent mehr als 2017. Dabei konnte ein sattes Plus in Südamerika (plus 13,1 Prozent), in den USA (plus 4,2 Prozent) und Europa (plus 3,6 Prozent) den Einbruch in China, Argentinien und Mexiko sowie die teilweise heftigen Auswirkungen durch die WLTP-Umstellung in Westeuropa kompensieren.

Der Heimatmarkt Deutschland zeichnet ein ähnliches Bild. Volkswagen lieferte hier im vergangenen Jahr 541.200 Fahrzeuge an seine Kunden aus und schnitt damit 1,8 Prozent über Vorjahr ab.