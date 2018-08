Nachdem Hamburg den Anfang gemacht hat, werden weitere deutsche Städte wegen schlechter Luftwerte Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge verhängen müssen, darunter an vorderster Front Stuttgart. Dort geht es mittlerweile hin und her. Nun will das Verwaltungsgericht Stuttgart alle Fahrzeuge, die nicht der Euro-6-Norm entsprechen, aus der baden-württembergischen Hauptstadt verbannen.

Zuvor hatte sich die schwarz-grüne Landesregierung darauf verständigt, die Maßnahmen abzufedern und vorerst nur ältere Diesel bis einschließlich Euro 4 auszusperren. Benziner wären nicht betroffen. Nach dem Beschluss konnten die meisten Pkw-Flottenbetreiber aufatmen. Als Firmenwagen sind kaum noch alte Diesel unterwegs.

Dagegen ging aber die Deutsche Umwelthilfe vor. Sie hatte beim Verwaltungsgreicht (VG) Stuttgart Zwangsvollstreckung des Leipziger Urteils beantragt. Worauf die Richter dem Land Baden-Württemberg nun eine Frist bis zum 31. August 2018 setzten, um auch Fahrverbote für Euro-5-Diesel-Pkw und Nutzfahrzeuge in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Dies würde in der Praxis bedeuten, dass Euro-5-Diesel voraussichtlich ab 1. September 2019 ebenfalls mit einem Fahrverbot belegt werden. Laut VG Stuttgart ergibt sich die Verpflichtung für das Land Baden-Württemberg aus den Urteilen des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 26. Juli 2017 und des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig vom 28. Februar 2018.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), deren Vollstreckungsantrag das VG Stuttgart stattgab, erklärte, Euro-5-Diesel-Pkw und Nutzfahrzeuge seien „die schmutzigste Gruppe aller bislang in Deutschland zugelassenen Diesel-Fahrzeuge. Für den Fall, dass die Landesregierung die Frist zum 31. August 2018 verstreichen lässt, drohte das VG Stuttgart ein Zwangsgeld von 10.000 Euro an.

Die ursprüngliche Planung der Landesregierung hätte Anwohner mit Euro-4-Diesel sogar erst zum 1. April 2019 in Kraft getroffen. Alle anderen Autos hätten bereits ab 1. Januar 2019 das gesamte Stadtgebiet Stuttgart meiden müssen. Das Gebiet deckt sich mit dem der Umweltzone und reicht bis an die Autobahnausfahrten heran. Allerdings verspricht die Regierung jede Menge Ausnahmen. Handwerker, Ärzte, Hebammen, Sozialdienste, bestimmte Lieferanten (Lebensmittel, Apotheken) sowie Schichtdienstler, die den ÖPNV nicht nutzen können.

2019 wird die Luft erneut gemessen

Mitte 2019 wollte die Regierung die Luftqualität erneut prüfen und dann entscheiden, ob man ab 2020 einen neuen Luftreinhalteplan erlassen muss. Laut der "Stuttgarter Zeitung" sollte nicht automatisch ein Fahrverbot auch für Euro-5-Diesel kommen, falls die die Grenzwerte bei Stickoxiden noch weit überschritten werden. Stattdessen wollte man eine „neue Bewertung der Lage“ vornehmen und wieder verhandeln, heißt es unisono. Seien doch weitere Fahrverboten nötig, sollen diejenigen Diesel-Euro-5-Besitzer belohnt werden, die ihre Fahrzeuge mit Hardware oder Software auf bessere Emissionswerte nachgerüstet haben. Der Beschluss der Landesregierung sah vor, nachgerüstete Diesel für weitere zwei Jahre vom Fahrverbot auszunehmen.

Zoom Foto: Thomas Küppers/Montage: Monika Haug Auch eine Idee, die derzeit in Stuttgart diskutiert wird: Seilbahnen im Stadtgebiet und vom Flughafen, um Pendler zu ihren Arbeitsplätzen zu bringen. Ursprünglich, um die Stausituation zu entschärfen. Aber für die Luft hätte die Idee auch etwas Gutes.

Stadt und Land wollen mit einem Bündel von Maßnahmen gegen die schlechten Luftwerte angehen. 400 Millionen Euro stellt das Land bereit, die in den ÖPNV und die Förderung der Elektromobilität gehen sollen. Damit wolle man Expressbuslinien, verbilligte ÖPNV-Tickets, ein besseres Parkraummanagement und eine intelligente Verkehrsführung sowie mehr Elektrobusse und einen Ausbau des Schienennetzes finanzieren.

Auch hatten sich Vertreter von Autoindustrie, Zulieferern und Verbände im Stuttgarter Verkehrsministerium getroffen, um über Nachrüstungen zu sprechen. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. „Kfz-Importeure wollten weiterhin weder bei Software-Uptdates noch bei der Hardwarenachrüstung mitmachen, und die inländischen Hersteller sind bei Nachrüstung nach wie vor sehr zurückhaltend“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Idee war gewesen, es wenigstens den Besitzern jüngerer Diesel zu ermöglichen, ihre Fahrzeuge selbst nachzurüsten. Bedarf gebe es insbesondere auch bei Lieferfahrzeugen wie dem Fiat Ducato, sagte er. "Zumindest für die, die bereit sind auf eigene Kosten nachzurüsten, müssen wir eine Regelung finden, damit das Auto danach weiter eine Betriebserlaubnis hat", betonte der Sprecher des vom Grünen-Politiker Winfried Hermann geführten Ministeriums vor den Gesprächen. Hier sei das Kraftfahrtbundesamt gefordert, damit diese Fahrzeuge eine Genehmigung bekämen.

Auch Autoverbände wie der etwa der ADAC fordern den Bund auf, schnell Rahmenbedingungen für Um- bzw. Nachrüstungen zu schaffen. „Das Fahrverbot in Stuttgart zeigt ganz klar, wie ernst die Situation mittlerweile ist. Der Bundesgesetzgeber muss nun rasch handeln und umgehend gesetzliche Rahmenbedingungen für die Zertifizierung und Überprüfung von SCR-Nachrüstlösungen festlegen, damit nachgerüstete Euro 5 Dieselfahrzeuge künftig von einem möglichen Fahrverbot ausgenommen werden können", sagt Dieter Roßkopf, Vorstandsvorsitzender des ADAC Württemberg.

Auch Hamburg sperrt Euro-5-Diesel aus

Was die Abgasnorm betrifft, geht Hamburger im Stadtteil Altona einen Schritt weiter. Dort sind aber lediglich zwei Straßenabschnitte für Diesel-Fahrzeuge bis einschließlich Schadstoffklasse Euro 5 gesperrt, ein 850 Meter langer Teil der Max-Brauer-Alle und ausschließlich für Lkw 1,6 Kilometer der Stresemannstraße. Anwohner sind davon ausgenommen.

Fahrverbote führen zu Ausweichverkehren

Gleichzeitig müsse aus den Fahrzeugpapieren hervorgehen, dass das jeweilige Auto rechtskonform in verkehrsbeschränkte Innenstädte fahre. Die Hersteller waren aber offenbar nicht bereit, den Werkstätten einen Zugang zur Motorsteuerung zu gewähren. Aber mit einer besseren Verkehrsplanung, dem Einsatz von Bussen mit weniger Schadstoffausstoß oder der Elektrifizierung von Taxis ist es in Städten wie Stuttgart, München, Düsseldorf, Hamburg oder Kiel nicht getan, um die Luft ausreichend zu verbessern, weiß man im Ministerium. Hingegen sei eine erfolgreiche Nachrüstung jüngerer Fahrzeuge bei vielen Modellen zu einem überschaubaren Preis möglich. In Hamburg wurde inzwischen überprüft, ob Lkw die Durchfahrtsbeschränkungen einhalten. Bei einer Großkontrolle Ende Juni nahm sich die Polizei insgesamt 50 Fahrzeuge vor, die Hälfte der Fahrer hatte gegen das Verbot verstoßen und muss eine Buße in Höhe von 75 Euro zahlen. Weitere Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind angekündigt. Angesichts des boomenden Internethandels wird die Lage besonders für die zahlreichen Lieferfahrzeuge brenzlig.

CDU will Beschwerde einlegen

Die grün-schwarze Koalition arbeitet noch an einer gemeinsamen Position zum Urteilsspruch des VG Stuttgart. Auf Anfrage erklärte die CDU-Landtagsfraktion, sie wolle Rechtsbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim einlegen. Die Grünen dagegen wollen zunächst die Urteilsbegründung abwarten, teilte eine Sprecherin mit. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel formulierte währenddessen eine klare Erwartung an den Koalitionspartner: "Wir sind uns in der Koalition einig, dass wir nacheinander sinnvolle Schritte zur Luftreinhaltung gehen und dabei Fahrverbote für Euro-5-Diesel vermeiden wollen. Und wir sind uns auch einig, dass unsere Vereinbarung zur Luftreinhaltung den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts entspricht. Wir erwarten, dass auch die Grünen zu unserer gemeinsamen Haltung stehen. Dazu gehört, ohne Wenn und Aber alle Rechtsmittel gegen die aktuelle Entscheidung auszuschöpfen.“

5 Fakten zum Fahrverbot in Stuttgart

Wer ist betroffen?

Laut der ursprünglichen Planung alle Dieselfahrzeuge mit Euro 4 und schlechter. Benziner sind nicht betroffen. Für Anwohner sollte die Regelung erst ab April 2020 gelten. Knickt die Regierung ein, trifft es ab 1.9.2019 auch Euro-5-Diesel.

Zoom Foto: Karl-Heinz Augustin Schon seit jahren rief Stuttgart in den Wintermonaten Feinstaubalarm aus. Gebracht hat er nichts.

Wo werden die Fahrverbote gelten?

Die Fahrverbotszone deckt sich mit der für die grüne Umweltplakette geltenden Zone. Sie betrifft praktisch das ganze Stadtgebiet und reicht bis an die Autobahnzufahrten.

Gibt es Ausnahmen?

Geplant ist, für die Versorgung der Stadt wichtigen Dienstleistern Ausnahmen zu erteilen. dazu gehören Ärzte, Hebammen, Pflegedienste, aber auch Lieferservices von Apotheken. Auch Handwerker sollen Ausnahmegenehmigungen bekommen.

Wie viele Fahrzeuge sind betroffen?

Laut "Spiegel online" trifft ein Verbot der Euro-4-Diesel 35 Prozent des gesamten Dieselbestands in Stuttgart und Umland (Böblingen, Rems-Murr, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg). Weitere 35 Prozent müssten bei einem Euro-5-Verbot ihre Autos stehen lassen.

Was passiert, wenn die Luft nicht besser wird?

Mitte 2019 soll erneut gemessen werden. Stimmen die Werte nicht, soll ein neuer Luftreinhalteplan erarbeitet und das Fahrverbot auf Euro-5-Diesel ausgeweitet werden. Wer seinen Euro-4-Diesel entweder per Softwareupdate oder Nachrüstung auf Euro 5 nachgerüstet hat, bekommt zwei Jahre Schonfrist.