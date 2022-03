Tiefes Loch in der Firmenkasse

Explodierte Spritpreise Tiefes Loch in der Firmenkasse

Die Unternehmensberatung empfiehlt Herstellern zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, sich schnell an das veränderte Kaufverhalten der Kunden anzupassen und die notwendigen Ressourcen für einen Online-Vertrieb freizusetzen. Hier sieht das Unternehmen besonders bei den deutschen Herstellern noch viel Luft nach oben. Wichtig sei auch, dass Hersteller bei ihren Online-Shops auf Kundenerlebnis, Design und hervorragende Servicequalität achten und etwa mittels Virtueller Realität das Autohaus direkt in die Wohnung des Kunden bringen.

Welcher Autohersteller hat beim Online-Direktvertrieb die Nase vorn? Das Beratungsunternehmens Bearing Point hat Hersteller-Online-Shops in den USA, China und Europa nach insgesamt 17 Kundenkontaktpunkte wie Probefahrten, Finanzierungsmöglichkeiten oder Fahrzeugkonfiguration untersucht. Wie in der 2021-Studie belegt Tesla den ersten Platz, erhält nun aber mit Polestar einen starken Wettbewerber auf Augenhöhe um die Top-Platzierung. Der Polestar-Online-Shop überzeugte mit hoher Benutzerfreundlichkeit und intuitivem Design.

