Mit den 150 neuen Aralstationen erweitert DKV das Gültigkeitsnetz seiner Servicekarte erneut. Neben Kraftstoffen können DKV-Kunden auch fahrzeugbezogenes Zubehör über die Tankkarte bezahlen und abrechnen. Mit Aufnahme der 150 zusätzlichen Tankstellen ins Servicenetz ist laut DKV künftig beinahe jede Aral-Tankstelle in Deutschland mit der DKV-Servicekarte nutzbar. In Deutschland wächst das Versorgungsnetz damit auf 13.200 Stationen, womit laut Unternehmensangaben 92 Prozent Netzabdeckung erreicht werden.

DKV erweitert sein Versorgungsnetz in Deutschland. Neu sind 150 weitere Aralstationen, an denen künftig mit der DKV-Karte bezahlt werden kann.

