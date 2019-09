Dr. Stefan Koch neu an Bord

Hager war zuletzt Partner und Head of Infrastructure and Mobility bei der Unternehmensberatung Goetzpartners. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählten Strategieentwicklung, M&A und Transformationsprogramme. Sebastian Hager hat an der Universität Bayreuth Betriebswirtschaft studiert.

Der Mobilitätsdienstleister DKV hat Sebastian Hager (39) zum 1. Oktober 2019 zum neuen Director Strategy & Business Development ernannt. Als Teil des Executive Teams berichtet Sebastian Hager an den Chief Executive Officer (CEO) der DKV, Marco van Kalleveen.

