Mit der wachsenden Reichweite von E-Autos und der steigenden Anzahl an Plug-in Hybriden wächst auch der Wunsch der Kunden, im Ausland laden und bargeldlos bezahlen zu können. DKV will dem nachkommen und vergrößert die Zahl der Ladepunkte kontinuierlich. Die +Charge-Karte soll demnächst an weiteren 4.500 Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 2.000 in Italien und 1.600 in Luxemburg gelten. Dadurch wachse das Netz auf 70.000 Ladepunkte. Mittelfristig plant DKV, Zugang zum größten Ladenetz Europas anzubieten.