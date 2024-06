DKV Tank-App Im Auto an der Tankestelle bezahlen

DKV erweitert Akzeptanzstellen für ihre digitale Tankkarte. Dienstwagenfahrer mit der DKV Mobility -App können jetzt bundesweit an 680 JET-Tankstellen ihre Tankrechnung vom Auto aus per App bezahlen.

DKV Mobility-Kunden können ab sofort auch an allen 680 JET-Tankstellen in Deutschland ihre Tankvorgänge vom Fahrzeug aus über ihre digitale Tankkarte App&Go autorisieren. Das App&Go-Akzeptanznetzwerk von DKV Mobility umfasst insgesamt rund 6.000 Tankstellen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien, Tschechien und Ungarn. Technisch basiert die App&Go-Funktion innerhalb der DKV Mobility App auf der Connected Fueling Plattform der PACE Telematics aus Karlsruhe, an der DKV Mobility seit 2020 beteiligt ist. "Wir freuen uns, unseren Kunden nun auch über App&Go Zugang zu allen JET Tankstellen in Deutschland anbieten zu können. Damit erweitern wir unser App&Go-Akzeptanznetzwerk um eine äußerst attraktive Marke und bauen unsere bestehende erfolgreiche Partnerschaft mit JET im klassischen Tankkartenbereich auch auf digitale Services aus“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility.

Lesen Sie auch