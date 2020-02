CO2-Ausstoß in Deutschland

CO2-Ausstoß in Deutschland Weniger Emissionen im Straßenverkehr

Der DKV-Chef ist aktuell in doppelter Funktion für die Digitalisierungsstrategie des Mobilitätsdienstleister aus Ratingen verantwortlich. Denn nach mehr als vier Jahren scheidet der bisherige Chief Digital Officer (CDO) Hendrik Rosenboom zum 31. Januar 2020 aus dem Unternehmen aus.

Beim Mobilitätsdienstleister DKV Euro Service stehen die Zeichen auf Digitalisierung. Der Anbieter von Servicekarten hatte erst auf der Messe Transport Logistic 2019 die Integration der Telematiksysteme von Styletronic und Webfleet Solutions (damals noch TomTom Telematics) verkündet. Nun gibt DKV die Übernahme des Anbieters aus Kufstein in Österreich bekannt.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw