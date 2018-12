Gemeinsam gründen die Partner Charge4europe, ein europaweites Roamingnetz öffentlicher Ladestationen für Elektroflotten. Es soll sich ausschließlich an gewerbliche Fahrer von Elektroautos richten, die so europaweit laden und den Strom über eine Karte bezahlen können. Über Innogy können die Kunden zusätzlich Ladestationen und Wallboxen beziehen, damit sie zuhause oder am Arbeitsplatz laden und über ihren Arbeitgeber transparent abrechnen können.

