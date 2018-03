Schon seit Januar 2018 ist Adam Balogh neuer Geschäftsführer von Drive-Carsharing GmbH. Neben Oliver M. Busch ist Adam Balogh für die Belange des Unternehmens zuständig und soll sich um Digitalisierung und das B2B-Geschäft kümmern. Neben der Personalführung ist Balogh auch für den Einkauf der Fahrzeugflotte, den Vertrieb und die Projektplanung sowie die Restrukturierung des Unternehmens zuständig. Balogh möchte zukünftig stärker das B2B-Geschäft fokussieren, indem er Kooperationen mit Unternehmen weiterausbaut





Zuvor war Balogh als Assistent der Geschäftsführung für die Europa Service Gruppe tätig und bekam dort Einblick in alle Geschäftsbereiche. Laut Drive-Carsharing bringe er als sogenannter Digital Native eine ganz neue Sichtweise auf das Geschäftsmodell und die Zielgruppe in das Unternehmen ein und ergänze so die bisherige Geschäftsleitung perfekt.