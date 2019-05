Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2019

Der DS 7 Crossback schafft als E-Tense eine rein elektrische Reichweite aus der 13,2 kWh großen Batterie von 58 Kilometern, danach springt der Verbrenner an, ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit 200 PS. Zusammen mit den beiden Elektromotoren (je 109 PS) kommt das Fahrzeug wie die Schwestermodelle so auf eine Systemleistung von 300 PS. Den Standardspurt absolviert der Plug-in-Hybrid in 6,6 Sekunden, das maximale Drehmoment beträgt 450 Nm.

Das liegt wohl auch an den unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Laut PSA wurde der Verbrauch beim DS nach WLTP berechnet, der der anderen Modelle aus einer Mischung von WLTP- und NEFZ-Norm. Diese Fahrzeuge kommen daher auf einen Verbrauchswert von 2,1 bis 2,2 Liter.

Mit einer kleinen Flotte von gleich vier Plug-in-Modellen geht der PSA-Konzern ab Frühjahr 2020 an den Start. Neben Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 Hybrid4 und Opel Grandland X Hybrid4 ist auch die neue Nobelmarke DS mit dem DS 7 Crossback E-Tense 4x4 dabei. Für diesen wurde jetzt der offizielle Verbrauch bekanntgegeben - und der fällt im Vergleich zu den Schwestermodellen mit offiziell 1,4 Liter überraschend gering aus.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Der will doch nur sparen

Who is Who Pkw