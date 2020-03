Die Studie wirkt wie ein futuristisches Schwestermodell der Businessklassenlimousine DS 9, deren Serienversion ebenfalls in Genf debütiert. Im Vergleich mit dem Viertürer fällt der Crossover jedoch deutlich avantgardistischer aus.

Im Innenraum kommen ungewöhnliche und nachhaltige Materialien zum Einsatz. Die Lamelle des Armaturenbretts und die Sitzlehnen sind aus veredeltem Stroh gefertigt, die Sitze mit Baumwollsatin verziert. Den Antrieb des fünf Meter langen Crossovers übernimmt ein 680 PS starker E-Motor, der dank einer 110 kWh großen Batterie genug Strom für 650 Kilometer Fahrt an Bord hat.

DS Aero Sport Lounge Concept SUV-Studie in Genf

