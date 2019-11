Nach Opel Grandland X Hybrid4 und Peugeot 3008 GT Hybrid stellt der französische Automobilkonzern PSA nun auch die Plug-in-Variante des DS 7 Crossback vor. Wie seine Modellgeschwister kommt die E-Tense 4x4 genannte DS-Version auf eine Systemleistung von 300 PS und 520 Nm und verfügt über Allradantrieb. Marktstart dürfte Mitte 2020 sein; Preise nennt der Hersteller noch nicht.

Die Systemleistung des DS7 Crossback E-Tense 4X4 ergibt sich aus der Kombination des 200 PS starken Benziners mit zwei Elektromotoren. Mit 110 PS treibt ein E-Motor die Vorderachse, der zweite bringt 112 PS an die Hinterachse. Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtgang-Automatik. Dank einer 13,2 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie ist eine rein elektrische Reichweite von bis zu 58 Kilometern (WLTP) möglich. Den Durchschnitts-Benzinverbrauch gibt DS mit 1,3 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 30 Gramm pro Kilometer. Der Standardspurt gelingt in 5,9 Sekunden. Das Aufladen des Akkus gelingt an einer Wallbox mit 32 A in zwei Stunden.

Preislich dürfte der gut ausgestattete DS-Teilzeitstromer über den Angeboten von Opel (ab rund 43.000 Euro netto) und Peugeot (ab 42.700 netto) liegen. Als günstigere Alternative steht der Citroen C5 Aircross mit Plug-in-Hybridantrieb ab 34.000 Euro netto zur Wahl. Das Kompakt-SUV wird von einer 224 PS starken Kombination aus Vierzylinderbenziner und Elektromotor angetrieben, die Kraftübertragung an die Vorderräder übernimmt eine Achtstufenautomatik. Als elektrische Reichweite gibt der Hersteller rund 50 Kilometer an, als CO2-Ausstoß 39 g/km.