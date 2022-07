E-Auto-Bestseller Nissan verliert die Spitze

E-Autohersteller Nissan hat seinen Pionier-Bonus in Europa eingebüßt. Waren die Japaner 2018 noch in 17 EU-Staaten die volumenstärkste Marke im Segment der Batterie-Autos, liegen sie laut dem Datendienstleister Dataforce nur noch in Lettland und Litauen an der Spitze der Verkaufscharts. Unter anderem wurden sie in Italien von Fiat verdrängt, in Norwegen und im mittlerweile ausgetretenen Vereinigten Königreich überholte sie Tesla.

Fanden sich vor vier Jahren neben Nissan nur noch Renault, VW, Tesla und BMW an der Top-Position in den jeweiligen Ländern, hat sich das Bild nun stärker ausdifferenziert. In Belgien etwa liegt Audi vorn, in Polen Kia, in den Niederlanden Peugeot, in der Slowakei Mercedes und in Tschechien Skoda. Die meisten oberen Podestplätze hat mit zehn Tesla inne.