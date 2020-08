Wieviel Hersteller an Neuwagen verdienen

Der ausschlaggebende Satz landete wohl ohne ausreichende Abstimmung unter den verschiedenen Ministerien in der Richtlinie, wie electrive.net berichtet. Das Kumulierungsverbot bremst viele sinnvolle Förderprogramme aus. Neben den Berlinern können auch die Hamburger "Pendlerströme" nicht mehr genutzt werden, da die Umweltprämie in größerer Höhe fördert. Auch die im Rahme der Corona-Krise beschlossene Förderung "Sozial & Mobil" in Höhe von 200 Millionen Euro kann nicht mehrt mit der Umweltprämie kombiniert werden und ist somit faktisch wertlos. Ursprünglich sollten Flotten gemeinnütziger Sozialdienste so bei der schnellen Umstellung ihrer Fahrzeuge auf E-Mobilität unterstützt werden.

Überrascht zeigt sich der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) gegenüber Reuters. Es sei ein Widerspruch in sich, dass man auf der einen Seite eine erhöhte Förderung beschließe und auf der anderen bestehende Programme ausbremse, so BDL-Hauptgeschäftsführerin Claudia Conen zu Reuters. Die Leasingraten seien bereits auf Basis der bestehenden, alten Förderprogramme berechnet worden.

In dem Bericht heißt es, dass dadurch "eine Überförderung vermieden werden soll". Ein Antrag auf die Umweltprämie darf demnach nur gestellt werden, wenn der Kauf nicht zugleich durch andere öffentliche Mittel gefördert werde. Das Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Elektromobilität" schreibt daher schon auf seiner Webseite, dass bereits gestellte Anträge zurückgezogen werden sollten, um von der höheren Bundesprämie zu profitieren. Der Passus ist bereits seit 25. Juni in der maßgeblichen Förderrichtlinie enthalten. Dort steht: "Der Erwerb oder das Leasing eines nach dieser Richtlinie geförderten Fahrzeugs darf nicht zugleich mit anderen Mitteln gefördert werden."

