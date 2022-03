Der elektrische Mercedes EQA ist nun in einer reichweitenstärkeren Variante zu haben. Als EQA 250 + kommt der kompakte Crossover nach Herstellerangaben bis zu 540 Kilometer weit – und damit rund 100 Kilometer weiter als das in dieser Hinsicht bislang beste Modell der Baureihe. Die Preise für den 190 PS starken Fünfsitzer mit Frontantrieb starten bei 47.025 Euro (alle Preise netto).

