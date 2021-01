Als weitere Informationsmöglichkeit bietet der GDV eine Infobroschüre an: "Elektrofahrzeuge in geschlossenen Garagen - Sicherheitshinweise für die Wohnungswirtschaft" heißt das online zu findende Infoblatt. Darin finden sich Hinweise für die Planung, Installation und den sicheren Betrieb von elektrischen Ladepunkten. Der GDV geht es bei natürlich ums Eigeninteresse: Die Versicherer wollen Brände und deren Folgen gerne vermeiden. Zugegebenermaßen ein Interesse, dass die versicherten Personen wahrscheinlich mit ihrem Versicherer teilen.

Die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen bedingt aber, dass es auch immer mehr private Ladepunkte gibt. Dafür empfiehlt sich die Installation einer Wallbox. "Der Einbau sicherer und schneller E-Tankstellen in privaten Garagen kann die Elektromobilität und damit die Transformation zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft und Gesellschaft wesentlich voranbringen", sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. Immerhin wird der Einbau einer Wallbox derzeit mit einem Zuschuss von bis zu 900 Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Welche Ladeeinrichtungen davon profitieren, steht auf der stets aktualisierten Förderliste der KfW. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass der komplette Ladestrom aus erneuerbaren Energien stammt.

Eine Haushaltssteckdose ist nicht für das dauerhafte Laden eines Elektroautos geeignet. Was die meisten E-Auto-Besitzer eh schon längst wissen, verdeutlicht jetzt noch mal der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Zwar sei das Laden an üblichen Schutzkontaktsteckdosen grundsätzlich möglich, diese seien aber nicht für eine höhere Dauerbelastung ausgelegt. Ob und für welchen Ladestrom die jeweilige Steckdose und die Elektroinstallation geeignet sind, sollte immer von einer Elektrofachkraft geprüft und bescheinigt werden.

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft rät davon ab, E-Autos dauerhaft an Haushaltssteckdosen zu laden. Vielmehr sollten private Ladepunkte mit einer Wallbox ausgerüstet werden.

E-Auto nicht an Steckdose laden Versicherer raten zur Wallbox

