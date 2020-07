Mehr Interesse an E-Autos

Autokauf weltweit Mehr Interesse an E-Autos

Mehr Interesse an E-Autos

Die Elektroauto-Nachfrage steigt auch in Corona-Zeiten. Im Juni wurden in Deutschland 18.897 Pkw mit reinem E- oder Plug-in-Hybridantrieb neu zugelassen, wie der Branchenverband VDA mitteilt. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plug von 118 Prozent.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw