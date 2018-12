Pininfarina wird zur Elektroautomarke. Das Designstudio, mittlerweile im Besitz des indischen Mahindra-Konzerns, will 2020 als erstes Modell einen elektrischen Supersportwagen auf den Markt bringen. Als erstes komplett selbst entwickeltes Auto der traditionsreichen Designschmiede Pininfarina feiert der Supersportwagen Battista auf dem Genfer Salon 2019 Premiere. Das nach dem 1966 verstorbenen Firmengründer benannte Elektro-Coupé soll das leistungsstärkste und schnellste italienische Auto aller Zeiten sein. Die Motorleistung gibt das Unternehmen mit 1.416 kW/1.926 PS an, die Höchstgeschwindigkeit soll jenseits von 400 km/h liegen. Als Reichweite werden knapp 500 Kilometer genannt. Den Auslieferungsstart des Hypercars planen die Italiener für 2020, maximal 150 Exemplare zum Preis von rund zwei Millionen Euro sollen gebaut werden. Als zweites Modell wäre ein Luxus-SUV in etwas zivileren Preisregionen denkbar. Für Mahindra ist Elektromobilität kein Neuland; unter anderem betreibt der Konzern einen eigenen Formel-E-Rennstall. Pininfarina steuert seinen großen Namen sowie Konstruktions- und Fertigungs-Know-How bei. Sitz des Elektroautoherstellers ist Italien.

Pininfarina will unter eigenem Logo Elektroautos bauen. Das erste soll knapp 2.000 PS stark und 400 km/h schnell werden. Noch Fragen?

