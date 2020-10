Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Wie hoch die Ersparnis ausfällt, zeigt ein Kostenvergleich: So berechnet Project Climate die Jahreskosten für einen Golf 2.0 TDI auf gut 6.100 Euro. Ein Renault Zoe käme dagegen mit 5.450 Euro aus. Der Stromer fährt also rund 650 Euro billiger. Außerdem erspare das Unternehmen der Umwelt mit dem elektrischen Zoe 1.200 Kilogramm CO2, be­rechnet auf Basis des deutschen Strommix. Mit Ökostrom würde die Einsparung noch deutlich höher ausfallen. Umweltfreundlich, sparsam und derzeit staatlich extrem ge­fördert, kann sich ein E-Auto also durchaus lohnen.

Dazu wird ein Dongle (Adapter) in die OBD2-Buchse des Fahrzeugs gesteckt. Er ermittelt über einen bestimmten Zeitraum den Mobilitätsbedarf des Fahrers. "Der Dongle zeichnet die Fahrdaten auf, also Streckenlänge, Dauer und Position des Autos. Unsere Software wertet dann aus, welche der Fahrten man mit welchem E-Fahrzeug hätte zurücklegen können", verspricht Geschäftsführer Jan-Moritz Jericke. "Außerdem werden detailliert Kosten- und CO2-Entwicklungen für eine Umstellung auf E-Mobilität simuliert."

Lohnt es sich, die Flotte auf E-Autos umzustellen? Bei dieser Entscheidung will Project Climate helfen.

