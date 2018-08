Jaguar Land Rover bietet seinen E-Autokunden ein Strom-Abo an. Gegen eine Gebühr von 46 Euro im Monat kann das eigene Fahrzeug an europaweit 70.000 Stationen für 30 Minuten kostenlos Gleichstrom laden, den schwächeren Wechselstrom gibt es für 60 Minuten ohne weitere Kosten. Ist die Zeit abgelaufen, fallen abhängig vom Stromanbieter jedoch weitere Kosten an. Alternativ kann der Kunde den Ladevorgang stoppen und erneut starten, um weitere Gratisminuten zu erhalten.

Aufgelegt wird das Strom-Abo in Kooperation mit dem Ladesäulen-Verbund Plugsurfing, der auch ein Abrechnungsmodell mit Zahlung pro Aufladung anbietet. Aktuell hat der britische Autohersteller zwei Elektromodelle im Programm, den Range Rover Plug-in-Hybrid und den rein elektrischen Jaguar i-Pace. Letzterer kann mit bis zu 100 Kilowatt Ladeleistung Strom tanken; in einer halben Stunde könnte der Akku im besten Fall mit 50 kWh gefüllt werden.