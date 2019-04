Viele Fuhrparkmanager würde gerne Elektroautos testen und wenn's gut läuft in die Flotte aufnehmen. Was aber, wenn die Autos bei der belegschaft nicht ankommen, es mit der Infrastruktur nicht klappt oder man aus andedren Gründen lieber beim Diesel bleibt? Entweder hat man dann langfristige Leasingverträge an der Backe, oder einen haufen Geld in den Sand gesetzt.

Lease Plan bietet jetzt E-Autos ohne langfristige Bindung in flexibler Langzeitmiete an. Kunden können Tesla Model S und Model, Nissan Leaf und der China-Transporter Maxus EV80 unterschiedlich lange im Full-Service mieten, samt Charge Card und Lade-App. Zusätzlich gibt's die hauseigene Tankkarte für Wagenwäschen und den Bezug von Kleinteilen. Auf Wunsch installiert Lease Plan eine Ladestation am Unternehmenssitz, auch unabhängig von der Anmietung eines E-Fahrzeugs. Als Partner fungiert hier Allego, ein Anbieter von Ladelösungen.

„Langzeitmiete ist ein sehr guter Wegbereiter für Unternehmen, um mit verschiedenen Kategorien von E-Fahrzeugen Erkenntnisse über Elektromobilität zu sammeln", sagt Geschäftsführer Fuhrparkmanagement bei Lease Plan. "Ein wirtschaftlich dimensionierter Fuhrpark sollte sich aber auch am täglichen Bedarf orientieren und keine Überkapazitäten vorhalten. Langzeitmiete wird immer beliebter, wenn Unternehmen flexibel auf personenbezogene oder zeitliche Vorgaben reagieren wollen. Dazu zählen beispielsweise die Vergabe eines Dienstwagens an einen Mitarbeiter während der Probezeit, die Überbrückung der Zeit bis zur Auslieferung des Firmenwagens, Projektarbeiten und Entsendungen von Mitarbeitern sowie Auftragsspitzen in bestimmten Branchen.“