Was für Groß- und Firmenkunden bereits Usus ist, soll jetzt auch für private Käufer sowie Kunden aus dem Kleingewerbe kommen: Ein sogenanntes Agenturmodell für den Vertrieb der vollelektrischen ID-Modelle. Dabei vermitteln die Händler als Agenten Verkäufe der ID. Familie an Privatkunden und kleine Gewerbekunden. Sie sind also weiter für Akquisitio zuständig und Anlaufstelle der Kunden, wenn es um Beratung und Probefahrten geht. Auch die Abwicklung des Geschäfts sowie die Auslieferung läuft über sie in Abstimmung mit Volkswagen. Der bevorzugte Händler des Kunden erhält Provision und Bonus analog zum stationären Geschäft, auch wenn ein Kunde den Wagen online kauft. Gleichzeitig wird der Händler von der Finanzierung des Fahrzeugs entlastet und der Verkaufsprozess durch den Entfall der Preisverhandlung vereinfacht.

„Der Agenturvertrag für die ID. Familie ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Zukunftsausrichtung unseres Vertriebsmodells", sagt Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing. "Wir sind erstmals direkter Vertragspartner der Kunden, ihr bekannter Volkswagen Partner bleibt jedoch als Agent in das Geschäft eingebunden. Dieser kann sich jetzt primär auf die Kundenberatung fokussieren und wir entlasten ihn auch finanziell.“

Händler und Hersteller lagen seit längerem im Zwist, wie sie in den Verkaufsprozess eingebunden werden, wenn Kunden online bestellen. Das Agenturmodell soll laut VW sicherstellten dass der Kunde in verschiedenen Phasen des Kaufprozesses nahtlos zwischen Online- und Offline-Kanälen wechseln kann. Mit Zustimmung des Kunden werden verfügbare Daten über ihn und sein Fahrzeug verwendet, um über alle Kontaktpunkte hinweg mit ihm zu kommunizieren. Dafür will VW ein eigenes IT-System entwickeln, das mit dem Start der ID. Familie in den Autohäusern genutzt wird. Außerdem will VW die Konfiguration des ID. gegenüber aktuellen Modellen vereinfachen. Zehn Clicks sollen ausreichen, um das Fahrzeug komplett zu definieren.