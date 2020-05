So wollen die Anbieter Risiko senken

Infektionsrisiko Carsharing So wollen die Anbieter Risiko senken

Die Autos können rund um die Uhr im Zentrum von Paris und Clichy gemietet werden. Reservierung, Übernahme und Rückgabe des Fahrzeugs erfolgen über die kostenlos herunterladbare mobile Zity-App. Geparkt werden sie am Straßenrand an offiziellen Parkplätzen. Wie üblich bei Carsharing-Diensten wird nach Zeit abgerechnet. Eine Minute kostet 29 Cent, die Tagesmiete 35 Euro.

Möglicherweise hätte Renault keinen besseren Zeitpunkt finden können, um in Paris ins Carsharing einstesteigen. Wer kann, meidet in Corona-Zeiten volle Busse und Bahnen. Ein Mietwagen mag unter Hygieneaspekten auch nicht besser sein, aber zumindest geht's dort weniger eng zu. Jedenfalls verteilte Renault jetzt die ersten 500 Zoe für den neuen Mietdienst Zity auf die Straßen der französischen Hauptstadt.

Renault startet in Paris den Free-Floating Carsharingdienst Zity mit 500 elektrischen Zoe.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives