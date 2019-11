Gründe für die Verteuerung sind neben erhöhten Entwicklungs- und Materialkosten die Verlängerung und Erhöhung der Umweltprämie. Das Bonusprogramm für E-Mobile geht mit einem höheren Eigenanteil für den Hersteller einher, den e.Go mit der Preisanhebung kompensieren will. Unterm Strich bleibt der Kleinstwagen damit ein günstiges E-Auto. Der Netto-Zuschuss von Staat und Industrie in Höhe von 6.000 Euro sorgt für eine Minderung des Brutto-Preises von 7.140 Euro. Im Fall des Life 20 wird der Kunde, sofern er denn die Umweltprämie beantragt, 10.760 Euro zahlen müssen. Unter den Bedingungen der alten Umweltprämie mit 4.000 Euro Netto-Zuschuss lag der Preis für den Life 20 noch etwas darüber.

