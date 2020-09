Das im Frühjahr 2020 in wirtschaftliche Turbulenzen geratene Elektroauto Start-up e.Go Mobile AG hat dank eines neuen Investors seine Geschäftstätigkeit unter dem neuen Namen Next.e.GO Mobile SE zum 1. September wieder aufgenommen. Der neue Anteilseigner, das Private-Equity-Unternehmen nd Industrial Investments B.V., hat sich an dem umgetauften Autobauer in nicht genannter Höhe beteiligt.

Sobald für die Next.e.GO Mobile SE die Zulassung als Fahrzeughersteller erteilt ist und Lieferantenverträge umgestellt sind, soll auch die Produktion im Aachener Werk wieder anlaufen. Service und Vertrieb für den Elektrokleinwagen e.GO Life sind bereits wieder aktiv. Derzeit bietet e.GO den elektrischen Kleinstwagen Life in zwei Leistungsvarianten zu Preisen ab 19.075 Euro (alle Preise netto) an. Abzüglich Umweltbonus kostet der Stromer für den Endkunden in der Basisversion knapp über 10.924 Euro.