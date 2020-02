Elektroautos in Deutschland 2020

Für den Index wurden Faktoren wie das verfügbare Angebot an E-Autos, Lade-Infrastruktur und staatliche Anreize im Jahr 2019 berücksichtigt. Dabei erreichten Holland und Norwegen jeweils 34 Punkte, Großbritannien schaffte 30 Punkte, Deutschland 24. Schlusslichter sind Polen und Slowakei mit jeweils 11 Punkten.

Die am besten auf eine Umstellung auf Elektroautos vorbereiteten Länder in Europa sind Niederlande, Norwegen und Großbritannien. Für Deutschland reicht es derzeit nur für Rang sieben. Das ist ein Ergebnis des vom Leasing-Dienstleister LeasePlan durchgeführten "EV Readiness Index 2020" - einem Vergleich der Anstrengungen von 22 europäischen Ländern hin zum E-Mobilitäts-Strukturwandel. Trotz der Anstrengungen beim Ausbau seiner E-Infrastruktur ist Deutschland damit gegenüber dem Vorjahr um einen Rang nach unten gerutscht.

Die Lade-Infrastruktur wird massiv ausgebaut, das Angebot an E-Autos wächst – und doch hat Deutschland bei der Umstellung auf E-Mobilität gegenüber Nachbarländern an Boden verloren.

