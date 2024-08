Echtzeit-Tracking für Bestellung und Zulassung Wann kommt mein Dienstwagen?

Tönjes Holding hat seine rund 300 Standorte in den Online-Tracking-Prozess der Yoma-Plattform integriert. Damit sollen Fuhrparkleiter den Status Ihrer Fahrzeugbestellung in Echtzeit verfolgen können. Doch das ist noch nicht alles.

Warten Sie sehnsüchtig auf Ihren neuen Dienstwagen und haben keine verlässlichen Informationen? Das sollte für Kunden der Tönjes Holding künftig kein Problem mehr sein. Sie können nach Unternehmensangaben ab sofort den Status Ihrer Fahrzeugbestellung in Echtzeit verfolgen und wissen damit jederzeit, wo sich Ihr Fahrzeug befindet und wann es eintreffen wird. Möglich wird das Echtzeit-Tracking für Fahrzeugbestellungen und Zulassungen durch die Integration der rund 300 Tönjes-Standorte in die Yoma-Plattform. "Unsere Zusammenarbeit mit Yoma als Prozess- und Plattformpartner zeigt, wie wichtig starke Partnerschaften für den Autohandel sind", sagt Werner Thermann, Projektmanager der Tönjes Holding.

Status der Fahrzeugbestellung in Echtzeit verfolgen

Mit Yoma track + trace lässt sich der gesamte Bestellprozess eines neuen Fahrzeugs vom Händler verfolgen. Händler können die aktuellen Informationen direkt an ihre Kunden weitergeben und die Trackingpunkte sowie -zeiten selbst setzen. Besonders auf der "letzten Meile" vor der Fahrzeugauslieferung steigt die Anzahl der Prozesspartner deutlich an, was zu mehr Unübersichtlichkeit führt. Die Plattform hilft, diesen komplexen Prozess zu steuern und zu überwachen.

Effizienz und Transparenz der Lieferkette für Händler und Kunden

Die Plattform bietet eine Prozess-Darstellung der komplexen Lieferkette bei Neufahrzeugbestellungen. Alle Prozessbeteiligten, einschließlich Einzelkunden, Großkunden, Fahrzeugaufbereiter und Logistiker, können den Bestellstatus eines Fahrzeugs in wenigen Sekunden einsehen und sofortige Auskünfte über den Übergabezeitpunkt online geben. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden markenübergreifend genaue und zuverlässige Lieferprognosen erstellt, was die Planungsmöglichkeiten erheblich verbessert und die Kunden- sowie Mitarbeiterzufriedenheit nachweislich steigert.

Zusätzliche Funktionen über T-Kfz.de

Die Plattform ist sowohl am PC im Homeoffice als auch über das Smartphone zugänglich, was die Flexibilität und Zugänglichkeit für alle Nutzer erhöht. Die Plattform bietet zahlreiche Zusatzfunktionen, darunter ein Kommunikations-Feature, mit dem Händler individuelle Nachrichten oder Upselling-Angebote an Kunden schicken können. "Das kann die Möglichkeit auf ein Upselling, eine Stellenanzeige im Autohaus oder auch der Absprung auf die App eines Herstellers sein – oder die immerwährende Frage nach einem Wunschkennzeichen oder einer Zulassung", erklärt Matthias Gauglitz, Geschäftsführer von Yoma.

Bundesweiter Service

"Hier profitieren die Kunden dann zusätzlich von der Einbindung unserer Services und unserer Schnittstelle zum Kraftfahrtbundesamt (KBA)", ergänzt Werner Thermann. Dank der Integration der Kfz-Zulassung in die Plattform können die Mitarbeiter der Tönjes Holding bundesweit die Fahrzeugzulassung übernehmen und sicherstellen, dass die fertigen Fahrzeugpapiere und die richtigen Kennzeichen die Kunden erreichen.