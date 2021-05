Elektrische Fuhrparks werden zum Schlüsselelement für Unternehmen. Aber wann lohnt sich nicht nur die e-Flotte, sondern auch die eigene Ladelösung? Wie sieht die passende Lösung aus? Unternehmen wie Trumpf und Magna machen es vor. Ein Blick in die Praxis.

Deutschland steht mitten im automobilen Elektrifizierungsboom. Allein im ersten Quartal 2021 stieg die Anzahl an neu zugelassenen Elektrofahrzeugen um 149% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon ist jede zweite Zulassung gewerblich – mit klar steigender Tendenz.

Kurzum: Immer mehr Unternehmen erkennen, wie stark sie von elektrischen Flotten profitieren können. Neben den niedrigeren Emissionen sprechen zahlreiche Förderungen und Steuererleichterungen für den Einstieg in die eMobility. Besonders die Förderungen für elektrische Dienstwagen, wie die 0,25%-Regelung des geldwerten Vorteils oder die KfZ-Steuerbefreiung, sind attraktiv.

Ein Drittel aller Unternehmen plant bereits eine eigene e-Tankstelle

Eine kürzlich erschienene, repräsentative Studie zeigt, dass 56% aller deutschen Flottenbetreiber in den Jahren 2021 und 2022 ihren Unternehmensfuhrpark elektrifizieren wollen (April 2021). Rund ein Drittel der deutschen Unternehmen plant bereits die eigene Ladelösung. Große Flottenbetreiber mit mehr als 250 PKW führen den Trend dabei noch deutlicher an.

Denn allein mit der Anschaffung elektrischer Fahrzeuge ist das Potential der Elektromobilität für Unternehmen noch lange nicht ausgeschöpft. Wo mehr Elektroautos zum Einsatz kommen, wächst der Bedarf, die Batterie während der Standzeiten aufzuladen. Erst mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur wird ein elektrischer Fuhrpark effizient. Lademöglichkeiten am Unternehmensstandort verleihen der Flotte die nötige Unabhängigkeit und sorgen für ständige Einsatzbereitschaft. Auch ökonomische Faktoren spielen eine Rolle, denn mit der eigenen Ladelösung kann beispielsweise frei über Ladetarife entschieden werden. Fest steht also, dass der Aufbau eigener Lademöglichkeiten für Unternehmen viele Vorteile mit sich bringt. Aber wie finden Unternehmen die für sie passende Ladelösung?

Mit Ladesoftware zur passenden und wirtschaftlich profitablen Ladelösung

Der Schlüssel zu einer funktionierenden und zuverlässigen Ladeinfrastruktur liegt in der Passgenauigkeit. Die Ladelösung muss bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse des Unternehmens und der NutzerInnen zugeschnitten sein. Um diese effizient und nutzerfreundlich abbilden zu können, sollten die Ladestationen mit intelligenter Software ausgestattet sein. Durch die Automatisierung der Prozesse können nicht nur personelle Ressourcen gespart werden, auch die Nutzung wird ungemein vereinfacht. Darüber hinaus gilt: Auch, um von staatlichen Förderungen profitieren zu können, werden intelligente Ladestationen benötigt, denn die meisten Zuschüsse gelten nur, wenn eine Ladesoftware in den Wallboxen integriert ist. Welche Lösung die für das Unternehmen individuell richtige ist, sollte aber am besten gemeinsam mit erfahrenen eMobility ExpertInnen erörtert werden.

Der Blick in die Praxis: Ladelösungen von reev

Der eMobility-Dienstleister reev zeigt, wie zuverlässige Ladelösungen für Unternehmen in der Praxis aussehen können. Bereits über 900 eMobility Projekte verschiedenster Größe hat das Unternehmen umgesetzt, unter anderem für Firmen wie Trumpf, Magna, Griesson – De Beukelaer oder der 1. FC Nürnberg.

Mit der spezifisch für Unternehmen entwickelten reev Software ist es möglich, den Fuhrpark und die Lademöglichkeiten vor Ort genau abzubilden, um auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens einzugehen. Damit schafft es reev, skalierbare und passgenaue Ladelösungen umzusetzen.

Für Unternehmen bedeutet die Ladeplattform, das sog. reev Dashboard, vor allem Einfachheit, Transparenz und Sicherheit im Betrieb. Aber sicher auch Wirtschaftlichkeit. Denn der Betreiber, das Unternehmen, kann flexibel über Ladetarife entscheiden und so unterschiedliche Nutzergruppen, wie MitarbeiterInnen oder Gäste, zu unterschiedlichen Preisen laden lassen. Die rechtssichere Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt vollautomatisch. Durch diverse Monitoring-Funktionen können Einblicke in das Nutzerverhalten gewonnen, und damit die Auslastung der Ladestationen optimiert werden. Ein integriertes Lastmanagement sorgt dafür, dass die Stromversorgung des Gebäudes nicht beeinträchtigt und der verfügbare Strom gleichmäßig auf die zu ladenden Fahrzeuge verteilt wird. Auch für die FahrerInnen gibt es eine smarte und nutzerfreundliche Lösung von reev: sie können ihre Ladevorgänge sicher und unkompliziert in der reev App verwalten.

Unternehmen brauchen skalierbare Ladelösungen, die mitwachsen können

Unternehmen sind dynamische, wachsende Systeme, die Veränderungen gestalten und ermöglichen. Bei allen Produkten von reev liegt daher ein starker Fokus auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit: Die Ladeinfrastruktur kann bei sich ändernden Bedürfnissen, z.B. bei steigender Nachfrage, stufenweise, einfach und kosteneffizient erweitert werden.

Mit charge@work® bietet reev eine ganzheitliche Full Service Lösung für Unternehmen an. Dabei begleitet der eMobility Experte seine KundInnen über den gesamten Prozess hinweg – von der Planung, über die Installation bis hin zu Wartung und Service. Welche Teile von reev übernommen werden, kann individuell abgestimmt werden. So kann z.B. bei Bedarf auch der Betrieb der Ladelösung an die erfahrenen SpezialistInnen abgegeben oder nur eine Ladestation mit vorinstallierter Software erworben werden.

Ein direkter Ansprechpartner von Anfang an ist essenziell

In regelmäßigen online Vorträgen erklären die eMobility ExpertInnen, wie passgenaue Ladelösungen identifiziert, aufgebaut und umgesetzt werden können, um bei minimalem Aufwand das Maximale herauszuholen. Auch auf finanzielle Details wird eingegangen, z.B. wie Unternehmen Ladelösungen wirtschaftlich nutzen und wie sie von Förderungen profitieren können. Interessenten können sich hier anmelden.

